الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ14 والترتيب

رياضة
1 مايو 2021 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة والسبت:

 

مجموعة الوسط:                

السبت 1 ماي:

أمل بوسعادة - اتحاد الأخضرية          2 - 0

شبيبة بجاية - اتحاد الحراش              3 - 0

رائد القبة - اتحاد البليدة                    3 - 1

نجم بن عكنون - وفاق المسيلة           2 - 1

شباب بني ثور - أمل الأربعاء            3 - 1 

الجمعة 30 أفريل:

وداد بوفاريك - مولودية بجاية            0 - 3

 

الترتيب                           نقاط 

1. شبيبة بجاية        27 

2. مولودية بجاية      25     

3. أمل الأربعاء       24     

4. وداد بوفاريك      21  

--. نجم بن عكنون     21 

6. رائد القبة            19    

7. اتحاد الحراش      18    

--. شباب بني ثور      18 

9. اتحاد الأخضرية    17 

--. أمل بوسعادة       17 

11. وفاق المسيلة      13 

12. اتحاد البليدة        6  

 

مجموعة الشرق:

نجم التلاغمة - شباب اولاد جلال        2 - 0 

مولودية العلمة - شباب باتنة              1 - 0

دفاع تاجنانت - جمعية الخروب          2 - 2

اتحاد خنشلة     - اتحاد عنابة            1 - 0

مولودية قسنطينة - اتحاد الشاوية         2 - 1

مولودية باتنة - هلال شلغوم العيد        1 - 3

        

 الترتيب                    نقاط 

1. اتحاد عنابة            28 

--. هلال شلغوم العيد     28 

3. اتحاد الشاوية          26 

4. مولودية قسنطينة      25 

5. اتحاد خنشلة           24 

6. نجم التلاغمة           21

7. شباب باتنة             17

--. مولودية العلمة         17

9. دفاع تاجنانت          14

10. جمعية الخروب      13

11. شباب اولاد جلال    9 

12. مولودية باتنة        8  

        

مجموعة الغرب:

اتحاد الكرمة - مستقبل واد سلي         0 - 1

اتحاد الرمشي - جمعية وهران          0 - 2

شبيبة تيارت - جيل عين الدفلى        4 - 2

صفاء الخميس - شباب تموشنت       0 - 1

شباب واد أرهيو - شباب عين وسارة 0 - 0

أولمبي أرزيو - مولودية سعيدة         2 - 2

 

الترتيب:                نقاط

1 .مستقبل واد سلي   31

- جمعية وهران        31

3 . شباب تموشنت   30

4 .شبيبة تيارت       23

5 . صفاء الخميس   20

6 .جيل عين الدفلى  17

7 .مولودية سعيدة     16

8 .اتحاد الكرمة       14

- شباب عين وسارة  14

10.اتحاد الرمشي    13

11.شباب واد أرهيو 11

12.أولمبي أرزيو    9

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