الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ14 والترتيب
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة والسبت:
مجموعة الوسط:
السبت 1 ماي:
أمل بوسعادة - اتحاد الأخضرية 2 - 0
شبيبة بجاية - اتحاد الحراش 3 - 0
رائد القبة - اتحاد البليدة 3 - 1
نجم بن عكنون - وفاق المسيلة 2 - 1
شباب بني ثور - أمل الأربعاء 3 - 1
الجمعة 30 أفريل:
وداد بوفاريك - مولودية بجاية 0 - 3
الترتيب نقاط
1. شبيبة بجاية 27
2. مولودية بجاية 25
3. أمل الأربعاء 24
4. وداد بوفاريك 21
--. نجم بن عكنون 21
6. رائد القبة 19
7. اتحاد الحراش 18
--. شباب بني ثور 18
9. اتحاد الأخضرية 17
--. أمل بوسعادة 17
11. وفاق المسيلة 13
12. اتحاد البليدة 6
مجموعة الشرق:
نجم التلاغمة - شباب اولاد جلال 2 - 0
مولودية العلمة - شباب باتنة 1 - 0
دفاع تاجنانت - جمعية الخروب 2 - 2
اتحاد خنشلة - اتحاد عنابة 1 - 0
مولودية قسنطينة - اتحاد الشاوية 2 - 1
مولودية باتنة - هلال شلغوم العيد 1 - 3
الترتيب نقاط
1. اتحاد عنابة 28
--. هلال شلغوم العيد 28
3. اتحاد الشاوية 26
4. مولودية قسنطينة 25
5. اتحاد خنشلة 24
6. نجم التلاغمة 21
7. شباب باتنة 17
--. مولودية العلمة 17
9. دفاع تاجنانت 14
10. جمعية الخروب 13
11. شباب اولاد جلال 9
12. مولودية باتنة 8
مجموعة الغرب:
اتحاد الكرمة - مستقبل واد سلي 0 - 1
اتحاد الرمشي - جمعية وهران 0 - 2
شبيبة تيارت - جيل عين الدفلى 4 - 2
صفاء الخميس - شباب تموشنت 0 - 1
شباب واد أرهيو - شباب عين وسارة 0 - 0
أولمبي أرزيو - مولودية سعيدة 2 - 2
الترتيب: نقاط
1 .مستقبل واد سلي 31
- جمعية وهران 31
3 . شباب تموشنت 30
4 .شبيبة تيارت 23
5 . صفاء الخميس 20
6 .جيل عين الدفلى 17
7 .مولودية سعيدة 16
8 .اتحاد الكرمة 14
- شباب عين وسارة 14
10.اتحاد الرمشي 13
11.شباب واد أرهيو 11
12.أولمبي أرزيو 9