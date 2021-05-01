تسبب حادث مرور وقت مساء اليوم بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية قوراية في تيبازة ،في وفاة امرأة وأصابة 7 أشخاص آخرين،نقلوا نحو مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدة الحماية المدنية بقوراية غربي ولاية تيبازة تدخلت مساء اليوم ،مدعمة بوحدة مسلمون، لأجل حادث مرور نتج عن اصطدام سيارتين بالمخرج الشرقي لبلدية قوراية مخلفا 08 ضحايا من بينهم امرأة متوفية في عين المكان ، و إصابة 07 ضحايا آخرين بجروح متفاوتة من بينهم ضحيتين من جنس أنثى أصيبوا بجروح جروح مختلفة ،ورجلين تعرضوا لإصابات مختلفة وكسور و 03اطفال أصيبوا بجروح في أماكن مختلفة من أنحاء الجسم.

وقد تم اسعاف الضحايا ونقلهم إلى مستشفى قوراية،فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.