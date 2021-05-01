أكد محفوظ بوقلقال، رئيس أولمبي المدية عقب نهاية مباراة كأس الرابطة التي تأهل فيها فريقه على حساب اتحاد بلعباس بهدف دون رد أن هوية المدرب الجديد للفريق سيكشف عنها مباشرة بعد لقاء فريقه بشبيبة الساورة بملعب هذا الأخير الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن هناك أسماء عديدة مقترحة على الأولمبي و سيتم اختيار المدرب الأحسن ليقود الفريق في مرحلة الإياب من بطولة المحترف الثاني.

وأوضح أن قضية استقالة المدرب شريف حجار رفقة طاقمه الفني كانت سلوكا غير حضاري اتجاه الأولمبي وإدارته.

وقال بوقلقال كنا نتمنى من حجار وطاقمه تقديم استقالة مكتوبة ورسمية، و استغرب الرجل الأول في الأولمبي من تصريحات ابن مدينة عين تموشنت، الذي قال لم اتلق بعد مستحقاتي المالية من إدارة الأولمبي التي تنفي ذلك.

ومن المنتظر أن تفصل لجنة المنازعات في قضية المدرب حجار منتصف الأسبوع الجاري.