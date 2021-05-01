أجريت، اليوم السبت، آخر مقابلة متأخرة من مرحلة ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جمعت المضيف شبيبة سكيكدة والمتصدر وفاق سطيف على ملعب 20 أوت.

ولم يفوت أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي الفرصة لتعميق الفارق في ريادة الترتيب، بعد تجاوزهم لأبناء مدينة روسيكادا بنتيجة هدف لصفر.

وكان هدف ياسر برباش في الدقيقة 19 كافيا لنسور الهضاب من أجل العودة بالزاد كاملا إلى سطيف رغم أن الآداء لم يكن في المستوى.

وسيطر السكيكديون على أغلب مجريات اللقاء غير أن صمود دفاع "الكحلة" وتألق الحارس خدايرية أبقى النتيجة على حالها.

وبهذا، يعمق وفاق سطيف الفارق عن أقرب الملاحقين شبيبة الساورة إلى 6 نقاط بعدما رفع رصيده إلى النقطة 42، فيما يبقى أبناء مدينة الفراولة في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.