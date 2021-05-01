لقي شخص حتفه وأصيب إثنين آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع مساء اليوم السبت بحي الإخوة عباد بالشلف، حسبما علم لدى مصدر أمني.

واستنادا لذات المصدر، أقدم شيخ يبلغ من العمر 82 سنة على إطلاق النار على 3 أشخاص (جاره وولديه) بسبب خلاف شخصي، وهو ما تسبب في وفاة شخص في عين المكان وجرح آخرين تم تحويلهما إلى مستشفى الشلف.

وتدخلت فرق الشرطة وتمكنت من القبض على الجاني بعين المكان، بعدما رفض تسليم نفسه، ومن ثم اقتياده إلى المصلحة الأمنية للتحقيق معه والكشف عن ملابسات هذه الجريمة.