سخرت مصالح الحماية المدنية بالشلف 10 غطاسين للبحث عن صياد، فقد صبيحة اليوم السبت، بالساحل البحري لبلدية سيدي عبد

الرحمان (75 كلم شمال غرب الولاية)، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والإتصال بذات الجهاز.

وأوضح البيان أنه، وبناء على معلومات من حرس السواحل بتنس، الذين تلقوا بلاغا عن فقدان صياد يبلغ من العمر 46 سنة على بعد حوالي 500 متر شرق ميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمان، شرعت فرق الحماية المدنية في عملية بحث واسعة.

وقد اكتشف طاقم قارب الصيد، الذي كان يقله الصياد المفقود، عدم وجود هذا الأخير في طريق العودة، حسب ذات المصدر.

واستنادا لذات البيان، تم تسخير 10 غطاسين من الوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس للبحث عن الصياد المفقود بعرض البحر، فيما تعمل فرق أخرى من أعوان الحماية المدنية على تمشيط الشاطئ.