توج الترجي الرياضي التونسي بلقب البطولة التونسية للمرة 31 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد تغلبه اليوم السبت على الملعب التونسي بنتيجة هدف لصفر في ملعب باردو في إطار لقاء متأخر لحساب الجولة 22 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، الدولي الجزائري عبد القادر بدران في الدقيقة 56.

وإلى جانب مسجل الهدف شارك الجزائريان عبد الرؤوف بن غيث والياس شتي في اللقاء، فيما غاب كل عبد الرحمن مزيان ومحمد الأمين توغاي.

ورفع الترجي رصيده إلى (59 نقطة) من 23 مباراة متقدما بـ13 نقطة عن ملاحقه النجم الساحلي (46 نقطة) ويكون بذلك قد حسم أمر اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية السباق.

وسيكون الترجي التونسي منافسا لشباب بلوزداد في الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية المقررة خلال شهر ماي الجاري.