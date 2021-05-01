هلك 3 أشخاص وأُصيب ما لا يقل عن 15 شخصا آخر بجروح وُصفت بالمتفاوتة، في حوادث سير متفرقة بإقليم ولاية ڨالمة، في أقل من يوم، حسبما أعلنت عنه خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية، التي استنفرت وحداتها بإجلاء المصابين ونقل جثث المتوفين إلى المصالح الاستشفائية.

فقد خلف حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع "شوفرولي"، في حدود الساعة الـ06 والربع من صباح اليوم السبت، بالقرب من مفترق الطرق لقرية سلاوة ببلدية تاملوكة على الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين إقليم ولاية قالمة وأم البواقي ، خلف مقتل شخص يبلغ 79سنة وغصابة امرأة تبلغ 72سنة بجروح ،حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية. وقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بتاملوكة ، بنقل الجريحة والضحية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالبلدة ذاتها.

كان أوخم هذه الحوادث المرورية ، الحادث الذي وقع بالمكان المسمى عين بوشيحة من بلدية هيليوبوليس ، يوم امس الجمعة ،على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي ڨالمة وعنابة ، أين خلف اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين من نوع "كيا بيكانتو" و"سانديرو"، وفاة شخصين اثنين يبلغان 39سنة و72 سنة بعين المكان، وإصابة 03 أشخاص بجروح متفاوتة حسب الحماية المدنية ، التي تدخلت بإشعاف وإجلاء الجرحى، ونقل جثتي الوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية.

وببلدية ڨلعة بوصبع على الطريق الوطني نفسه ، تسبب حادث اصطدام بين سيارة سياحية من نوع "كيا بيكانتو" وأخرى من نوع "نيبيرا"، في إصابة 07 أشخاص إصابات متعددة ، اقتصت تدخل مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقلعة بوصبع بإسعاف المصابين ونقلهم على متن سيارتي إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى المصالح الاستشفائية.

وبلدية النشماية المجاورة وعلى الطريق الوطني نفسه ، خلف حادث انقلاب شاحنتين للوزن الثقيل ، إصابة شخصين اثنين ، تدخلت مصالح الحماية المدنية بإسعافهما ونقلها إلى الاستعجالات الطبية بعاصمة الولاية.

وخلف حادث انحراف وانقلاب سيارة "آتوس" وسقوطها في جرف عند مخرج بلدية بلخير ، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ، إصابة سائقها البالغ 42سنة الذي أسعف ونقل من الحماية المدنية إلى مستشفى عقبي بعاصمة الولاية.

وفي حادث مروري منفصل ،وقع منتصف نهار اليوم و30 دقيقة على الطريق الرابط بين قرية مونة وبوشڨوف، تدخلت وحدة القطاع لبلديةعين بن بيضاء شرقي الولاية لإسعاف ونقل صاحب سيارة تجارية من نوع "ماستار"البالغ 39 سنة.