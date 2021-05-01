توفي شخص وأصيب 19 شخص آخرون بجروح زوال اليوم في حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين وقع بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة بلحناش بإقليم بلدية جباحية غرب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما أفاد الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإنه في حدود الساعة 13سا 08 تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية البويرة ممثلة في وحدة القطاع جباحية والوحدة الثانوية قادرية والمركز المتقدم 140 مسكن والوحدة الرئيسية، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى بلحناش، الحادث يتمثل في اصطدام بين حافلة وشاحنة وفي حصيلة أولية سجلت متوفي و19 جريحا.

وتم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية، فيما تنقلت المصالح الأمنية المختصة من أجل فتح تحقيق في الحادث.

وقد شهد الطريق السيار شرق غرب اختناقا كبيرا في حركة السير تجاوزت بالساعات ما استدعى تحويل الحركة نحو الطريق الوطني رقم 5.