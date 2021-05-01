قالت المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد،"سأتحسن بإذن الله، سلامي لكل الشعب الجزائري والعربي وكل من يسأل عني".

وشكرت المجاهدة بوحيرد، عبر اتصال هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية"، الطاقم الطبي في مستشفى مصطفى باشا، حيث قالت: "لقد اهتموا بي كثيرا، أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم".

وتتواجد بوحيرد، البالغة من العمر 85 عاما، منذ أسبوع بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا"، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا، وعلامات الإرهاق ظاهرة على صوتها، حسب موقع سكاي نيوز.

ويأمل المقربون من بوحيرد أن تغادر المستشفى غدا الأحد أو الإثنين، مع استمرار تحسن حالتها الصحية التي تبدو إلى حد الآن مستقرة.