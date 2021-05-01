يفصل مجلس الدولة الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل في الطلب الذي رفعه مسجد باريس لدى مجلس الدولة من أجل السماح للمساجد عبر التراب الفرنسي لفتحها ليلة القدر، لمدة 5 ساعات، من أجل إحياء هذه الليلة المباركة. يذكر أن فرنسا تعيش حالة خطر وغلق يبدأ من الساعة السادسة مساء.

وحسب بيان لمسجد باريس موقع من طرف العميد شمس الدين حفيز، فإن المسجد طلب رخصة فتح المساجد لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة ليلا إلى الثانية صباحا من ليلة 8 ماي إلى 9 ماي المصادفة لليلة القدر المباركة. وينتظر أن تتفاعل السلطات الإدارية والقضائية الفرنسية بإيجاب مع هذا الطلب، مع التأكيد على ضبط عدد المرتادين على المساجد وتطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في التراب الفرنسي.