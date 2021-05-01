يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 2 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض، تشمل قطاعات الداخلية، العدل، السكن، التجارة والصحة".