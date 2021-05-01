زار وفد من مسؤولي الدولة المجاهدة جميلة بوحيرد، في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد إصابتها بفيروس كورونا المسجد.

وقال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، عبر حسابه الرسمي "فايسبوك"، إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ووالي العاصمة يوسف شرفة رفقة عدد من المنتخبين، أدوا زيارة للمجاهدة جميلة بوحيرد.

وأشار عبد الوهاب بن زعيم أن الحالة الصحية للمجاهدة بوحيرد تتحسن بشكل مستمر.