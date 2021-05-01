كشفت مديرية التجارة بتبسة عن توزيع 561136 لتر من زيت المائدة في الفترة الممتدة من 15 مارس إلىى 15 أفريل على مستوى 28 بلدية وفي مختلف فروع النشاط منها 68556 صفيحة 5 لتر و85623 قارورة 2 لتر 137110 قارورة 1 لتر، فيما استمرت الدوريات الرقابية مع كل الأجهزة الرسمية لمتابعة التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والبيع بأسعار غير مقننة، والبيع المشروط بمواد أخرى

وتمكنت قوات الشرطة التابعة لكل من المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع الأمن الحضري السابع بأمن ولاية تبسة خلال دوريات رقابية شملت مختلف النقاط التجارية بالولاية من حجز كميات معتبرة من زيت المائدة والتي كانت مخزنة وموجهة للمضاربة أو معروضة للبيع بالمشروط (إرغام الزبون على اقتناء مواد أخرى مع الزيت)، إذ تمكنت عناصر الأمن خلال خرجة ميدانية من حجز 35 علبة سعة 5 لتر كانت معروضة للبيع بغير السعر القانوني المدعم ومخزنة داخل إحدى المحلات التجارية الخاصة بتجارة لوازم الكهرباء.

كما تمكنت ذات العناصر، من مداهمة إحدى المحلات التجارية التي ثبت أن صاحبها يقوم بالبيع المشروط على مادة الزيت من سعة 01 و02 لتر وذلك عن طريق إرغام زبائنه على اقتناء مواد أخرى في حال رغبتهم في إقناء زيت المائدة.

ووجهت مصالح أمن الولاية نداء للمواطنين لضرورة التبليغ عن أي تجاوزات في هذا الإطار عن طريق التقرب المباشر من مصالحها أو الاتصال بالأرقام المجانية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.