أعلنت إدارة اتحاد بلعباس اليوم السبت، استقالة المدير العام للشركة الرياضية للنادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم عباس مرسلي وكذا المدرب معز بوعكاز، الذي رمى المنشفة مباشرة بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمس على ميدان أولمبي المدية بهدف دون رد برسم الدور ثمن نهائي من منافسة كأس الرابطة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن انسحاب مرسلي الذي يشغل أيضا منصب رئيس النادي الهاوي يرجع إلى الضائقة المالية التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم فضلا عن حالته الصحية التي لم تعد تسمح له بمواصلة القيام بمهامه.

ونقلا عن نفس المصدر فإن بيانا أصدره نادي " العقارب" يؤكد أن هذا القرار سيتم تبليغه في الساعات القادمة إلى السلطات المحلية وأعضاء الشركة الرياضية للنادي عن طريق محضر قضائي.

ونوه نفس البيان بأن الإدارة الحالية للاتحاد، التي استلمت شؤون الفريق في سبتمبر المنصرم ورثت وضعية صعبة من الجانب المالي سيتم التطرق إليها بالتدقيق، خلال ندوة صحفية ستعقد قريبا، مضيفا بأن التسيير المالي لم يكن ضمن صلاحيات الإدارة بقيادة مرسلي، ولكن الأخيرة وجدت نفسها مضطرة للتصرف في كل مرة من أجل توفير مصاريف التنقل وأمور أخرى طيلة مرحلة الذهاب.

وسيكون الاتحاد مدعوا لتنقل صعب إلى الجزائر العاصمة الثلاثاء المقبل لمواجهة المولودية المحلية برسم الجولة الأولى لمرحلة الإياب، وهو التنقل الذي أكد بشأنه مرسلي ومعاونوه أنهم غير معنيين به.