منعت وزارة الصحة الختان الجماعي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأبقت مقابل ذلك على عمليات الختان الفردية بشرط أن تتم من قبل جراحين وباتخاذ كل الاحتياطات الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي في إطار التدابير المتخذة لمجابهة وباء فيروس كورونا.

وجاء في مراسلة مؤرخة في 29 أفريل الفارط، أن عمليات الختان في رمضان تنظم بشكل جماعي مع تسجيل عدد كبير من المرافقين في الهياكل الصحية من ممثلي الخدمات الاجتماعية، والنقابات وكذا الجمعيات، ناهيك عن الاحتفالات العائلية التي تجمع عددًا كبيرًا من الأشخاص تتزامنا مع انتشار وباء كورونا، وهو ما ضرب مصداقية ونجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.