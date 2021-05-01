قرر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي إراحة الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة باريس سان جيرمان لحساب إياب الدور نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا والتي ستلعب في الرابع من ماي الجاري على ملعب الاتحاد.

و نقلا عن موقع " آر أم سي" ، فإن غوارديولا عمد وضع محرز على دكة البدلاء خلال مواجهة اليوم التي ستجمع السيتزن ضد كريستال بلاس لحساب الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي والتي سيخطو فيها المان سيتي خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب " البريمرليغ" في حال فوزه على أرضية ميدان "سيلهرست بارك".