أعلن الدولي الجزائري رياض محرز، مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي بداية من يوم الجمعة الساعة الثالثة إلى غاية منتصف ليلة الإثنين.

وكتب محرز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "نقوم بإيقاف تشغيل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا من الساعة 3 مساء يوم الجمعة 30 أفريل، وحتى 23:59 مساء يوم الإثنين 3 ماي، ردا على استمرار الإساءة عبر الأنترنت".

هذا وتقود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" حملة مقاطعة لشبكات التواصل الاجتماعي بدأت من يوم الجمعة، ردا على الإساءات التمييزية المستمرة، التي يتلقاها اللاعبون والأشخاص المنتمين إلى كرة القدم عبر الأنترنت.

وانضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحملة مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي، التي ستبدأ اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، وذلك لمكافحة الإهانات والتهديدات على شبكات التواصل الاجتماعي.