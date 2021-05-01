دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت إلى تعزيز مكانة العمال، مُجددًا حرصه على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل بالرغم من إكراهات كورونا.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال، قرأها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، إن الفاتح من ماي فرصة للوقوف على القضايا الأساسية المطروحة في عالم الشغل، داعيا إلى تعزيز مكانة العمال.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون حرصه وتوجبه الحكومة للعمل حفاظا على مناصب الشغل بالرغم من الظرف الذي تعيشه البلاد، وهو وباء كورونا. وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية "أحيي كافة المجهودات التي تبذلها المؤسسات للحفاظ على مناصب الشغل".

وأضاف تبون في رسالته إلى العمال، أننا نعمل تدريجيا للتخفيف من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وطالب الرئيس العمال بمراعاة مصالح المواطن خلال التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات.