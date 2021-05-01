كشفت إذاعة" راك1" الكتالونية أن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مع مسؤولين كبار في باريس سان جيرمان، لمعرفة موقفهم من بيع نجمهم البرازيلي نيمار، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا للإذاعة، فإن التواصل بين الطرفين، تم مع جهات عليا من "البياسجي" وأكدت إدارة " البلوغرانا" خلال هذه الاتصالات، رغبتها في إعادة النجم البرازيلي إلى ملعب "كامب نو, لكن رد الفريق الفرنسي لم يتغير، حيث أكد رغبته في استمرار نيمار مع الفريق.

موقع" روسيا اليوم" أكد أنه بالرغم من الرد الباريسي على الاتصال الأول، ترى إدارة البارصا أن المفاوضات كانت إيجابية وستستمر نظرا للانسجام الواضح بين الطرفين، وتعتقد أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، هو من يشكل حجر عثرة في طريق تحقيق الهدف المنشود.

وكان نيمار (29 عاما)، انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، صيف 2017، مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون أورو، وهي الأغلى حتى الآن في تاريخ كرة القدم، ولكن بمقدور الفريق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي بسعر أقل بكثير من ذاك الذي تحصل عليه عند بيعه، بحكم أن عقد نيمار مع "بي إس جي"، ينتهي صيف 2022، وإذا لم يجدده فسيكون بمقدوره الرحيل مجانا إلى أي فريق يريده في الصيف المقبل.