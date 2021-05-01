خلف حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، بولاية تيبازة إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة بأن وحدتها الثانوية بسيدي اعمر تدخلت هذا اليوم على الساعة التاسعة صباحا وعشر دقائق (09:10) لأجل حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 66 أمام سد بوكردان.

وأضاف ذات المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام أربع سيارات، مخلفا إصابة سبعة ضحايا من الجنسين تم اسعافهم في عين المكان ثم نقلهم بواسطة إسعافات الحماية المدنية إلى مستشفى مناصر.