أكد المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد، حسين ياحي أن المدرب الصربي، زوران مونولوفيتش منتظر بداية هذا الأسبوع ليشرع في عمله مع النادي.

وقال ياحي في تصريحات للصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك: " قمنا بكل الإجراءات الإدارية وما على المدرب سوى انتظار موعد الرحلة إلى الجزائر والتي ستكون بداية هذا الأسبوع". وعن المواجهة التي انهزم فيها شباب بلوزداد أمام الجار اتحاد الجزائر على ملعب 20 أوت علق المتحدث ذاته:" الخسارة جد قاسية، ضيعنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، الكرة في بعض الأحيان غريبة".

وأردف: "عندما لا تسجل، فإنك ستتلقى أهداف، الخضم سجلنا علينا في الدقيقة الأخيرة ولم يمنح لنا لا الوقت ولا الحظ للتعديل، علينا النسيان والتحضير لقادم المباريات".

ياحي تحدث عن قرعة رابطة أبطال إفريقيا التي أوقعت شباب بلوزداد ضد الترجي التونسي موضحا:" تمنينا صراحة، في البداية أن تضعنا القرعة رفقة الأندية المغربية أو التونسية، في الأخير سنلعب ضد الترجي، حقيقة الأشياء تجعلنا نفكر في الحالة الوبائية، نفكر في راحة اللاعبين، لأن السفر إلى إفريقيا لا يخدمنا من ناحية البعد والإرهاق، المهم سنحضر لهذه المواجهة من أجل تشريف النادي والكرة الجزائرية".