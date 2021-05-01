سجّلت وزارة الصحة الهندية، اليوم السّبت، أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة عن إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من19مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 211 ألفا و853 ضحيّة.

وتشهد الهند أزمة عميقة إذ تواجه المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطا شديدا، فضلا عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين وفرض قيود مشددة على الانتقالات في أكبر المدن.