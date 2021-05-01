توفى 11 شخصا وأصيب 102 آخرون بعد أن ضربت رياح قوية وعواصف رعدية، ليلة الجمعة إلى السبت، مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو في شرق الصين.

واجتاح الطقس القاسي غير المعتاد دلتا نهر اليانغتسي في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وكانت نانتونغ واحدة من أكثر المدن تضررا، حيث تسببت الرياح بانهيار مبان وسقوط أشجار، ودفعت بالناس في النهر.

وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، أثر الطقس على 13688 شخصا في عدة مدن في جيانغسو، مما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة بأكثر من 16.4 مليون يوان. ووصلت سرعة الرياح في نانتونغ إلى 45.4 متر في الثانية، وشهدت بعض المناطق عواصف برد شديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجلاء 3050 شخصا بسبب انهيار منازلهم أو إلحاق أضرار جسيمة بها. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كانت تقف في مطار نانتونغ وهي تحوم حول نفسها بسبب الرياح العاتية.

وقال موظفو المطار لوسائل الإعلام في وقت لاحق، إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات. وانقلبت سفينة صيد بسبب الرياح، مما تسبب بسقوط 11 شخصا في الماء، تم انقاذ اثنين منهم وما زال 9 قيد البحث.

وتمت استعادة الكهرباء وإزالة الأشجار التي اقتلعتها الرياح والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة. كما أثر الطقس على المدن المجاورة، بما في ذلك شاوشينغ وهانغتشو في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

وأصدرت شنغهاي تحذيرات من الرياح والعواصف الرعدية والبرد بعد ظهر أمس الجمعة، لتذكير الناس بتجنب البقاء في الهواء الطلق خلال هذا الطقس.