ترأس عمارة شرف الدين، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أول اجتماع للمكتب الفيدرالي وذلك بمقر الفاف، بدالي إبراهيم.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية فقد تم اتخاذ العديد من القرارات وإعادة توزيع المهام والتي جاءت كالآتي:.شرف الدين عمارة: رئيس لجنة التحكيم.

محمد بيشاري: نائب رئيس لجنة التحكيم.

عمار بهلول: نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة التنسيق بين الرابطات.

قاسمي رشيد: نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة التسيير.

ياسين بن حمزة: نائب رئيس الفاف ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة.

مولدي عيساوي: مُستشار لدى رئيس الفاف مُكلف بلجنة الإصلاح.

محمد غوتي: رئيس لجنة كأس الجمهورية.

العربي أومامار: رئيس لجنة قوانين اللاعب.

أوكالي رشيد: رئيس اللجنة المالية. حكيم مدان: رئيس لجنة كرة القدم داخل القاعة والكرة الشاطئية.

منصوري بشير: رئيس لجنة تطوير الهياكل القاعدية.

طويل جيلالي: رئيس لجنة كرة القدم للهواة.

محمد معوش: رئيس اللجنة القانونية. رضا غزال: نائب رئيس اللجنة القانونية.

نسيبة لغواتي: رئيس لجنة كرة القدم النسائية.

منصوري بشير: رئيس هيئة تطوير البنية التحتية.

رشيد طويل: رئيس هيئة كرة القدم للهواة.

الدكتور: جمال دمارجي: رئيس اللجنة الطبية للفاف.