أكد أخصائي البيولوجيا العيادية في علم الفيروسات مسؤول مخبري تحاليل الكشف عن فيروس كورونا عبد الباسط معوط، أن مناعة الأشخاص مختلفة بين فرد وآخر والأبحاث أثبتت أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروسات من عائلة كورونا يكتسبون مناعة تسمى مناعة مشتركة.

وقال الدكتور عبد الباسط معوط، في حديث له للإذاعة الوطنية "إذاعة سطيف الجهوية"، أن 83 بالمائة من الأشخاص أقل من 65 سنة بعد شفائهم من كورونا لا يمرضون بالكوفيد مرة أخرى، و17 بالمائة المتبقية يمكن أن تصاب مرة أخرى بعد الشفاء من كورونا، مؤكدا أن هناك فرق بين المناعة واختفاء الأجسام المضادة في تحاليل الدم بعد مدة وفي حالة كورونا 8 أشهر.

وأشار الدكتور معوط، أن اختفاء الأجسام المضادة بعد 6 أو 8 أشهر طبيعي جدا في كل الفيروسات إلا في حالات نادرة حيث تبقى الأجسام المضادة دائما أو طويلا في الدم، واختفائها لا يعني فقدان المناعة النوعية ضد الفيروس لأن هناك ما يسمى بخلايا الذاكرة المسؤولة على صنع الأجسام المضادة.

وأكد المتحدث أن تزايد عدد الإصابات قد يشكل مشكلة ولكن لا ترقى لأن تكون موجة ثالثة، حتى وإن تجاوزت الجزائر مرحلة الخطر يجب الالتزام بتدابير الوقاية لحماية الأشخاص غير المصابين.