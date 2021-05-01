أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال"، اليوم السبت عن انقطاع الماء الشروب في خمس بلديات تقع غرب الجزائر العاصمة بداية من هذه الليلة بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وأوضحت "سيال" في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه بسبب قيامها بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى حي 527 مسكن لوكالة عدل ببلدية العاشور فإن عملية التزود بالماء الشروب ستتوقف بداية من اليوم السبت عند الساعة التاسعة (21:00) ليلا إلى غاية يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة (20:00) مساء.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الأشعال التي ستقام ليلا سيترتب عنها تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية: بلدية درارية (كليا)، بلدية أولاد فايت (كليا)، بلدية السويدانية (جزئيا)، بلدية دالي إبراهيم (منطقة عين الله) وبلدية الشراقة (جزئيا).

وأكدت سيال بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال، كما تعتذر من زبائنها عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

ومن أجل سلامة زبائنها دعت سيال إلى التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند عودة إمدادات المياه، كما نصحتهم بأنه بعد عودة المياه، ينبغي ترك إحدى صنابير المياه الباردة تسيل بتدفق منخفض لبضع دقائق للتخلص من أي هواء قد يكون مجمعا في قناة الربط الخاصة بكل زبون.