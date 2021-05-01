كشف أخصائي البيولوجيا العيادية في علم الفيروسات مسؤول مخبرتحاليل الكشف عن فيروس كورونا عبد الباسط معوط، عن وجود أكثر من 3000 سلالة متحورة لفيروس كورونا من بينها السلالتان البريطانية والنيجيرية.

وفي حديثه لإذاعة سطيف، توقع الدكتور معوط، إن فيروس كورونا من نوع ARN، تحوره تلقائيا وإلزاميا، مؤكدا أن السلالات تغير من خصائص الفيروس من حيث سرعة الانتشار والأعراض، مشيرا إلى أن كل سلالة قد تصيب جهازا معينا من أجهزة جسم الإنسان.

وأكد أخصائي البيولوجيا العيادية في علم الفيروسات، أن البقاء للسلالة الأقوى التي تتميز بسرعة الانتقال والتي لديها القدرة في التعرف على الخلايا التنفسية، كالسلالة البريطانية وهي خطيرة في سرعة الانتشار وهي سريعة مرتين عن السلالات الأخرى، ويضيف المتحدث أن الخطر وكل الخوف من تسجيل إصابات كثيرة في وقت واحد ما يؤدي إلى تشبع للمستشفيات.

كما كشف المسؤول المخبري والتحاليل في الكشف عن فيروس كورونا، أن تقنية PCR تكشف فقط عن فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" الأصلي والمتحورة، وتحاليل معهد باستور يمكنها تحديد نوع السلالات والتفريق بينها.

وأشار المتحدث أن أعراض كورونا كثيرة ومختلفة وغريبة مجتمعة أو متفرقة لدى الأشخاص كـ (حمى، صداع، إسهال، قيئ، آلام المفاصل...الخ،

وأضاف عبد الباسط معوط، أن الأطفال يصيبهم الفيروس الأصلي والمتحور بدون أعراض أو بأعراض خفيفة يخزنون الفيروس وينقلونه إلى الكبار، محذرا من ذلك.