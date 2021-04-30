كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية عن تسجيل أكثر من 386 ألف إصابة جديدة اليوم الجمعة، بينما زادت الوفيات 3498 في الساعات الـ24 الماضية.



ومع هذا، يعتقد خبراء طبيون أن العدد الفعلي للإصابات في ثاني أكبر دول العالم تعداداً ربما يزيد عن الأرقام الرسمية بخمس إلى 10 مرات.



ووفق إحصاءات رويترز، زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بنحو 7.7 مليون إصابة منذ نهاية شهر فيفري عندما اشتدت الموجة الثانية من المرض، في حين أن الزيادة السابقة بنفس المقدار حدثت خلال ما يقرب من ستة أشهر.



ويشار إلى أن الهند تواجه أزمة عميقة إذ تواجه المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطاً شديداً، فضلاً عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين وفرض قيود مشددة على الانتقالات في أكبر المدن.