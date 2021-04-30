تأهل اتحاد بسكرة، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي من كاس الرابطة بعد فوزه على نادي بارادو.

وحسم نادي الجنوب تأهله بصعوبة عن طريق ضربات الجزائر (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.

وفي مقابلة أخرى، عاد مولودية وهران بالتأهل من تنقله إلى غليزان لمواجهة السريع المحلي في إطار مقابلات الدور ثمن النهائي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ملال في الدقيقة 44 والذي مكن "الحمراوة" من بلوغ الدور ربع النهائي من المنافسة.

النتائج وبرنامج المقابلات المتبقية (دور ثمن النهائي):

سريع غليزان - مولودية وهران 0-1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل ا. بسكرة بضربات الترجيح 5-4)

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس (22:30سا)

السبت 8 ماي :

شباب بلوزداد - نجم مقرة (15:30 سا)

شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة (22:30 سا)

وفاق سطيف - وداد تلمسان (22:30 سا)

شبيبة القبائل - نصر حسين داي (22:30 سا)

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (22:30 سا).