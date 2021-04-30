حسم نادي اتحاد الجزائر، اليوم الجمعة، الداربي العاصمي الذي جمعه بشباب بلوزداد على ملعب 20 أوت في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتميز اللقاء بمستوى متوسط وعرف عدة محاولات من الجانبين مع أفضلية لأصحاب الأرض الذين كانوا يطمحون إلى الاقتراب أكثر من المتصدر وفاق سطيف، غير أن هجمة معاكسة لأشبال المدرب منير زغدود في الأنفاس الأخيرة سمحت لبن شاعة من تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة.

هذه النتيجة تبقي شباب بلوزداد رابعا برصيد 33 نقطة، فيما ينهي أبناء "سوسطارة" مرحلة الذهاب في المركز السابع بـ31 نقطة.