كشفت المؤسسة الليبية للنفط اليوم الجمعة عن وقوع حادث اصطدام لناقلة نفطية بالرصيف النفطي بالمنطقة الحرة في مصراتة.

وذكرت المؤسسة - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وإبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة إدارة شركة "البريقة" لتسويق النفط تفقدا اثار حادث اصطدام الناقلة النفطية "أرينا" بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف.

ولم تقدم المؤسسة الليبية للنفط أي تفاصيل أخرى حول الحادث والخسائر الناجمة عنه.