سجلت الجزائر 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 168 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الجمعة في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122108 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85108 شخص، والعدد الإجمالي للوفيات 3253 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 28 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.