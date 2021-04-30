نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تندوف بالتنسيق مع مصالح الصحة والخلية الجوارية التضامنية لبلدية أم العسل قافلة طبية تضامنية لمنطقة أم العسل التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 70 كلم لفائدة كبار السن والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة والبدو الرحل تحت شعار "من أجل صيام آمن" وذالك بهدف القيام بفحوصات طبية مجانية وتقديم مساعدات عينية تشمل مواد غدائية وطبية وألبسة وغيرها.

وبحسب حرمة عبد السلام مدير النشاط الاجتماعي فإن هاته الكافلة جاءت تكملة للعملية الكبرى التي انطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي صادف 27 أفريل، حيث تم التكفل بالعائلات المعوزة المرحلة من حي " الريزو القصديري إلى حي الوئام أين يتم التكفل التام بكل كبار السن بالمراكز المتخصصة الخاصة وديار الرحمة.