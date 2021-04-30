يستضيف فريق اولمبي المدية، سهرة اليوم الجمعة، اتحاد بلعباس في إطار الدور الثمن نهائي من كاس الرابطة في مواجهة اعتبرها بكلي عيسى مدرب الأولمبي صعبة ومفخخة لفريقه أمام فريق عائد من هزيمة ثقيلة بعد خسارته بخماسية كاملة في مباراة البطولة امام شبيبة القبائل.

وتوقع مدرب الأولمبي رفقة أمين مقاتلي أن يواجه فريقه صعوبات كبيرة أمام تشكيلة المكرة لأنها ستدخل اللقاء من أجل رد الاعتبار بعد هزيمتها أمام الشبيبة.

و ستكون تشكيلة الأولمبي رغم غياب كل من القائد شرفاوي و المهاجم بعلي مطالبة بالفوز واقتطاع ورقة التأهل للدور المقبل وهو ما لمسناه في حديث المدرب بكلي والأجواء السائدة في صفوف اللاعبين.