وضعت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة بمقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة بالقاهرة، ممثل الجزائر، شبيبة القبائل في مواجهة مغاربية واعدة أمام النادي الصفاقسي التونسي.

وسيلعب ممثل الكرة الجزائرية مباراة الذهاب بصفاقس على أن يخوض مباراة الإياب في الجزائر.

كما أسفرت القرعة بين بيراميدز المصري ونادي إنيمبا من نيجيريا ويواجه القطن الكاميروني نادي جراف من السينغال فيما و يقابل الرجاء البيضاوي المغربي، أولندو بيراتس الجنوب الإفريقي.

وستدور مباريات الذهاب يوم 16 ماي المقبل، بينما تجرى مباريات الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

وسيجمع نصف النهائي الأول، الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل بالفائز من مباراة القطن الكاميروني وجارف السينغالي, بينما يجمع نصف النهائي الثاني الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي وأورلاندو بيراتس، بالفائز من مباراة بيراميدز المصري وانيمبا النيجيري.

وبرمجت مباراتا الدور نصف النهائي يومي 20 جوان (ذهابا) و27 جوان (إيابا)

وفيما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي:

1 - النادي الصفاقسي (تونس) - شبيبة القبائل (الجزائر)

2 - أورلندو بيراتس (جنوب إفريقيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب)

3 - بيراميدز (مصر) - انيمبا (نيجيريا)

4 - القطن (الكاميرون) - جاراف (السنغال)

مباريات الذهاب: 16 ماي والإياب (23 ماي)

الدور نصف النهائي:

- المتأهل رقم 3 ضد المتأهل رقم 2

- المتأهل رقم 4 ضد المتأهل رقم 1.

الذهاب يوم 20 جوان - الإياب : 27 جوان.