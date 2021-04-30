تم إيداع 13 متهمًا الحبس المؤقت، في قضية حجز عناصر للجمارك مبلغ 1.25 مليون أورو يوم 16 مارس الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة، فجر اليوم الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن نائب الجمهورية، أن التحريات الأولية المنجزة من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية مكنت من الوقوف على فبركة سيناريو حصول الوقائع بدائرة اختصاص محكمة العوينات وليس دائرة اختصاص محكمة عين مليلة، حيث قاموا بإبلاغ نيابة الجمهورية بالعوينات بحجز مبلغ 250 ألف أورو.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم 13 مشتبها فيه بينهم قائد الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بتبسة و12 عونا آخرين أمام وكيل الجمهورية وقد وجهت لهم عدة تهم من بينها جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جناية تواطؤ الموظفين، جنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة طمس آثار الجريمة.

وقال المصدر أنه تم استرجاع 549 ألف أورو من بينه 250 ألف أورو المصرح بها.