سحبت اليوم الجمعة، في مقر "الكاف"، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدورين ربع ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة.

وسيكون ممثلا الجزائر في هذه المنافسة على موعد مع خصمين من العيار الثقيل، حيث سيصطدم شباب بلوزداد مع الترجي التونسي فيما تواجه مولودية الجزائر الوداد البيضاوي المغربي.

وسيستقل الفريقين الجزائريين في مقابلتي الذهاب بملعب 5 جويلية في العاصمة قبل التنقل في الإياب إلى كل من تونس والمغرب.

وجاءت مواجهات دور الثمانية على الشكل التالي:

1- الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي

2- مولودية الجزائر - الوداد البيضاوي المغربي

3- شباب بلوزداد - الترجي التونسي

4- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - سيمبا التنزاني

قرعة الدور نصف النهائي

1- الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي - الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني

2- الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي - الفائز من مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14، و15 من شهر ماي المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 21، و22 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي 18، و19 من شهر جوان المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 25، و26 من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، فستجرى يوم 17 جويلية، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامتها.