تجددت مسيرات الحراك الشعبي، اليوم الجمعة، بنفس الزخم، على مستوى عدة ولايات تتقدمهم العاصمة، أين خرج المشاركون في الحراك من المساجد صوب قلب المدينة عبر المسارات المألوفة.

وطالب المتظاهرون بالتغيير الجذري وإطلاق سراح المعتلقين والكف عن توقيف النشطاء كما حدث خلال هذا الأسبوع، حيث تم توقيف عدد معتبر منهم على مستوى عدة ولايات.

البويرة:

تجددت اليوم بعد صلاة الجمعة مسيرة المواطنين في رقمها الـ115 بولاية البويرة وبأكثر مشاركة شعبية، والتي انطلقت من ساحة الشهداء بوسط المدينة.

وجابت المسيرة أغلب الشوارع الرئيسية لولاية البويرة مرورا بساحة رحيم غالية وساحة الوئام مرورا بمحور الدوران لمقر الولاية وساحة النصر والاستقلال.

قسنطينة:

تيزي وزو: