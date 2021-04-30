فاقت إيرادات سوق ألعاب الفيديو 300 مليار دولار على المستوى العالمي، فيما أسهمت الجائحة في تحفيز نمو القطاع، وفق دراسة نشرتها شركة "أكسنتشر" الاستشارية.

وبات حجم قطاع ألعاب الفيديو يفوق عائدات قطاعي السينما والموسيقى مجتمعين، وفق هذه الدراسة التي أجريت على أربعة آلاف لاعب من الأسواق الأربعة الأكبر "الصين واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة".

وتضم سوق ألعاب الفيديو 2.7 مليار لاعب في العالم، بازدياد مقداره 500 مليون مستخدم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه السوق في النمو، مع استقطاب 400 مليون لاعب بحلول نهاية 2023. ومن بين الوافدين الجدد، 60 بالمائة هن نساء و30 بالمائة هم دون سن الخامسة والعشرين.