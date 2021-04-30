أكد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن المنتخب الأول لن يشارك في كأس العرب المقررة في الفاتح ديسمبر القادم.

وقال عمارة، للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، أنه "من المستحيل أن تسمح النوادي الأوروبية للاعبیھا الجزائريين الذين ينشطون في صفوفھا خلال شھر ديسمبر بالمشاركة في كأس العرب".

وأشار إلى أن المشاركة ستقتصر بمنتخب المحليين مع تدعيمه باللاعبين الناشطين في البطولة العربية التي ستتوقف أثناء تلك الفترة.