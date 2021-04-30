تنتشر الحشرات المنزلية مثل النمل والصراصير بكثافة في فصل الصيف، ما يسبب انزعاج سكان المنزل لما تشكله مثل هذه الحشرات من خطر على الصحة.

وعرضت بوابة "أخبار اليوم" ثلاث طرق منزلية يمكنها مكافحة حشرات الصيف دون اللجوء إلى المبيدات والمواد الكيميائية الضارة.

السكر مع بيكربونات الصوديوم

اخلط ملعقة من السكر وملعقة من بيكربونات الصوديوم فهذه الوصفة تساعدك على التخلص من النمل والصراصير نهائيًا.

الفلفل الحار مع الثوم

اخلط ملعقة من الفلفل الحار مع الثوم وأضف إليهما لتر ماء وقطرات من الصابون السائل، وضعهم في "بخاخة" وقم برشها على جحر النمل والصراصير.

الخيار

قشور الخيار بمثابة الفخ للصراصير والنمل خصوصًا عند وضعه في ورق الألمونيوم وتركه في جحر الحشرات.