أصبح أطول جسر معلَّق للمشاة في العالم بشمال البرتغال جاهزاً لاستقبال الزوار، حيث يأمل سكان البلدة المجاورة أن يساعد الجذب السياحي في إحياء المنطقة التي دمرت اقتصادها جائحة "كورونا"، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

يقع الجسر الذي يبلغ طوله 516 متراً (1700 قدم) والمخبأ بين الجبال الصخرية المغطاة بالخضرة والزهور الصفراء داخل حديقة أروكا الجيولوجية المعترف بها من قبل "اليونيسكو"، على ارتفاع 175 متراً فوق نهر بايفا سريع التدفق.

قبل حفل الافتتاح الرسمي يوم الأحد، سُمح للأشخاص من بلدة أروكا القريبة بالسير فوق الشبكات المعدنية الشفافة للهيكل الضخم.

وأشارت مارغريدا بيليم رئيسة بلدية أروكا لـ "وكالة الصحافة الفرنسية": "الافتتاح مهم، لأنه سيمكننا من استئناف أنشطتنا السياحية".

وأضافت أن الجسر الذي استغرق بناؤه نحو عامين يعتبر "عامل جذب أساسياً" للمنطقة.

وقال مرشد سياحي محلي يُدعى إيمانويل: "إنه نسمة من الهواء النقي لأرضنا لأنه سيجذب المزيد من الاستثمارات... والمزيد من الناس"، مضيفاً أن سكان المنطقة أصبح معظمهم من كبار السن مع انتقال العديد من الشباب إلى المدن الكبيرة. وتابع: "سوف يجلب ديناميكية جديدة لأروكا".

ويحطم "516 أروكا" الرقم القياسي لأطول جسر معلق للمشاة، الذي يحتفظ به منذ عام 2017 جسر تشارلز كونين في راندا، في جبال الألب السويسرية.