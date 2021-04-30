أكثر من 150 مليون إصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم بينما يبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستويات غير مسبوقة منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية صدرت حتى الساعة 04:20 فجر اليوم الجمعة.

وأعلن رسميا عن 150 مليون و337 ألفا و583 إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد في عدد عززه تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من الضعف منذ منتصف فيفري وبعد الموجة الثانية للوباء التي استمرت من أكتوبر إلى جانفي انخفض هذا العدد إلى 350 ألفا يوميا. وقد أصبح حاليا 821 ألفا.

ونجم هذا التسارع بشكل أساسي عن انتشار الفيروس في الهند حيث سجلت 18 مليونا و762 ألفا و976 إصابة، في أزمة صحية قد يكون سببها انتشار متحور هندي لفيروس كورونا، إلى جانب عدم الامتثال للقواعد والقيود الصحية المرتبطة بالوباء، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس. وعدد المصابين الذي بلغ 2.5 مليون خلال أسبوع واحد في الهند أي معدل 357 ألف إصابة يوميا، أكبر بثلاثين مرة مما كان عليه في منتصف فيفري عندما كانت تسجل 11 ألف إصابة يوميا في البلاد.

والدول الأكثر تضررا في إجمالي عدد الإصابات هي الولايات المتحدة (32 مليونا و288 ألفا و764 إصابة) والهند (18 مليونا و762 ألفا و976) والبرازيل (14 مليونا و590 ألفا و678). أما على صعيد معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، فأكثر الدول تضررا هي مونتينيغرو (15457 إصابة لكل 100 ألف نسمة)، وجمهورية التشيك (15207) وسلوفينيا (11513).

وبسبب تفشي الوباء في الهند، أصبحت آسيا القارة التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة حيث بلغ 392 ألفا و267، والقارة التي يتسارع فيها انتشار المرض (+28 % من الإصابات الجديدة التي رصدت في الأيام السبعة الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق). وإفريقيا هي القارة الأخرى الوحيدة التي يسجل فيها ارتفاع في عدد الإصابات (11038 يوميا، بزيادة 3 %).

وبالعكس، تبدو الأرقام مستقرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (133881 إصابة يوميا) وتنخفض في أوروبا (184007 إصابات يوميا بتراجع نسبته 18%) وكذلك في الولايات المتحدة وكندا (60537 بتراجع 12%).

ومنذ اكتشاف الفيروس سجل أكثر من ثلث الإصابات في أوروبا (خمسون مليونا و213 ألفا و423) القارة الأكثر تضررا. تليها الولايات المتحدة وكندا (33 مليونا و496 ألفا و740) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (28 مليونا و688 ألفا و240 إصابة) وآسيا (25 مليونا و594 ألفا و773).

وأُحصي حوالي 3.2 ملايين وفاة بالفيروس في العالم.