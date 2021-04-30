يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي تسحب اليوم الجمعة.

ستقام قرعة دور الـثمانية لدوري أبطال إفريقيا في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة الثالثة عصرا حسب التوقيت المحلي.

وتأهلت 8 فرق من 6 دول مختلفة إلى دور الثمانية وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر.

وفيما يأتي نظام القرعة، حسب الأندية حيث ستكون سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي في التصنيف الأول في القرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها، بينما ستوضع أندية الأهلي المصري، وشباب بلوزداد، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.

وتلتقي الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مع الفرق أصحاب المركز الثاني. ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة، ولكن يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد. وتقام مباريات إياب دور الثمانية على ملعب الفرق أصحاب المراكز الأولى بدور المجموعات.

وسيتحدد خلال القرعة أيضا مسار الفرق نحو المباراة النهائية، حيث تجرى أيضا قرعة الدور قبل النهائي للبطولة، وتحديد ملاعب جولتي الذهاب والعودة في هذا الدور.

وحددت موعد المباريات، حيث تلعب ذهاب دور الثمانية يومي 14، و15 من شهر ماي المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 21، و22 من الشهر ذاته، ثم تقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي 18، و19 من شهر جوان المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب يومي 25، و26 من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، فستجرى يوم 17 جويلية، ولم يتحدد حتى الآن مكان إقامتها.