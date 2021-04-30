اهتزت مدينة الشريعة 47 كم جنوب غرب عاصمة الولاية تبسة ليلة الخميس إلى الجمعة، على وقع جريمة قتل الطفل نور الإسلام جدي بطعنة سلاح أبيض وجهت له من طرف شاب يبلغ من العمر 19 سنة في لحظة تهور وليلة رمضانية.

وبحسب ما توفر لـ "الخبر" من معلومات فإن شجارا نشب بين الجاني والضحية، وهو تلميذ بالاكمالية لتتطور المشاجرة بانقضاض الشاب على الضحية موجها له طعنة قاتلة على مستوى القلب والذي نقل على جناح السرعة لقسم الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية المجاهد محمد شبوكي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف حاد، جعله يغرق في حمام من الدماء.

وفور تلقيها لإشعار من قسم الاستعجالات، أوقفت دورية الشرطة الجاني في انتظار السماع له ولجميع أطراف المشاجرة قبل أن يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بمجلس قضاء تبسة