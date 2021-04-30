ارتفع عدد ضحايا انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق في الجليل بشمال فلسطين المحتلة إلى أكثر من 44 قتيلا، وأكثر من 100 جريح. وحدث التدافع عندما احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوشاي لاحتفال لاك بوعومر السنوي الديني الذي يشمل الصلاة طوال الليل والأغاني والرقص.

وقال شهود عيان إن الناس تعرضوا للاختناق أو السحق تحت الأقدام في ممر ضيق مزدحم

وقالت مصالح الإسعاف إن طائرات هليكوبتر نقلت الجرحى إلى المستشفيات. وقال الجيش الصهيوني إن قوات البحث والإنقاذ والفرق الطبية سارعت إلى مكان الحادث. ووصف مسؤولو الإسعاف الحادث بأنه تدافع وقالوا إن 103 أشخاص أصيبوا، فيما وصف بأنه تدافع. وتم تنظيم هذا التجمع في تحد لمسؤولي الصحة الذين أبدوا قلقهم من أن الازدحام يمكن أن يشكل خطر الإصابة بكوفيد-19.