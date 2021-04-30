تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.

وهبط خام "برنت" 39 سنتاً بما يعادل 0.57 بالمائة إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:16 بتوقيت الجزائر، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم جوان. وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي تسليم شهر جوان 64.48 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتاً أو 0.82 بالمائة.

وخام "برنت" في طريقه للارتفاع بنحو 8 بالمائة في أفريل، فيما قد يشهد "خام "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنحو 10 بالمائة هذا الشهر.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية التعاملات البارحة، بدعم من التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام ورغم المخاوف حيال مخاوف الوباء. وسجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جوان ارتفاعاً بنسبة 1.9بالمائة أو 1.29 دولار مسجلاً 68.56 دولار للبرميل عند التسوية.كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم جوان بنسبة 1.8 بالمائة أو 1.15 دولار ليصل إلى 65.01 دولار للبرميل.