حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، في نشرية خاصة، من رياح قوية تكون في بعض الأحيان مصحوبة برعود بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، قد يترتب عنها ضعف في مدى الرؤية، ستهب على ولايات بشار، بني عباس، البيض، تيميمون، الأغواط، غرداية، المنيعة، الجلفة، أولاد جلال، المغير، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة. بالإضافة إلى أدرار، ورقلة، تندوف، الوادي، النعامة، برج باجي مختار، تقرت وعين صالح.

وأضاف نفس المصدر أن سرعة الرياح التي ستكون جنوبية غربية ستتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتجاوزفي بعض الأحيان 80 كلم في الساعة.

من جهة أخرى نبهت ذات المصالح إلى تساقط أمطار غزيرة على ولايات أم البواقي، تلمسان وعين تيموشنت، بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت على أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.