هلك شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي سير منفصلين وقعا بولاية باتنة مساء اليوم الخميس قبيل وقت الإفطار بدقائق، حسب ما أفادت به خلية الإعلام والإتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.



و يتعلق الأمر بشاحنة دهست في الحادث الأول طفلا يبلغ من العمر سنتين توفي بعين المكان و ذلك ببلدية جرمة، حسب ما أوضحه نفس المصدر.



وتمثل الحادث الثاني في انحراف ثم انقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين بريكة ومدينة بوسعادة (المسيلة) أودى بحياة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، حسب ما ذكره ذات المصدر.



ونقلت الجثتان إلى مصلحتي الحفظ لكل من المركز الإستشفائي الجامعي بمدينة باتنة ومستشفى بريكة الذي استقبلت مصلحة الإستعجالات الطبية به الجريحين بعد إسعافهما بعين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقين في أسباب وملابسات الحادثين، حسب ما تمت الإشارة إليه.



وذكر المصدر أن ولاية باتنة قد شهدت في ال 72 ساعة الأخيرة وفاة أربعة (4) أشخاص و إصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث سير متفرقة رغم الحملة التحسيسية الواسعة النطاق للوقاية من حوادث المرور التي أطلقتها مديرية الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين و ذلك منذ بداية الشهر الفضيل.